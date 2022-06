POL-NB: Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessgerät

Neustrelitz (ots) - Am 11.06.2022 gegen 18:10 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in der Strelitzer Straße in Neustrelitz gerufen. Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchten drei Tatverdächtige diverse Lebensmittel, Waschmittel und Zahnpasta aus dem Supermarkt zu entwenden. Im Nahbereich des Supermarktes konnten zwei Pkw mit polnischen Kennzeichen ...

