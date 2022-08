Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht vom 29.08.2022 auf den 30.08.2022 haben unbekannte Täter versucht, in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos zwei Fenster aufzuhebeln. An den Fensterrahmen entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell