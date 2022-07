Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand in Wesel

Ursache geklärt

Wesel (ots)

Ein technischer Defekt ist die Ursache für einen Brand, der am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Friedenstraße ausgebrochen ist.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5283441

Das ist das Ergebnis der Ermittlungen der Kriminalpolizei, die heute Vormittag den Brandort untersucht hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell