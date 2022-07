Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 7 verletzten Personen

Wesel (ots)

Am Mittwoch, 27.07.2022 gegen 18:33 Uhr kam es in Wesel in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es im 1. Obergeschoss des Hauses, indem sich eine betreute Wohneinrichtung befindet, zu einem Wohnungsbrand. Es wurden 16 Personen aus dem Haus evakuiert. 7 Personen wurden bei dem Brand durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten einige Bewohner nicht zurück in ihre Wohnungen und wurden vom Ordnungsamt in andere Wohneinheiten untergebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

