POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Baustelle

Kamp-Lintfort (ots) - Bislang zählte die Polizei fünf aufgebrochene PKW, die in der Zeit von Sonntag auf Montag Ziel von Ganoven waren. In allen Fällen schlugen die Täter die Scheiben ein und entwendeten aus den Wagen unter anderem Sporttaschen und Rucksäcke. Betroffen waren die Autos, die am Krokusweg, an der Ahornstraße, dem Rosenweg und an der Pallantstraße ...

