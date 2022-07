Wesel (ots) - In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Montag, 10.00 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle. Die Baustelle befindet sich auf einem Schulhof einer Gesamtschule an der Kirchturmstraße. Die beiden Kabelstränge, die in der Erde verlegt waren, hatten die Täter in mehrere Teile zerschnitten. Einige Teile davon erbeuteten die Unbekannten. Hinweise bitte an die Wache in Wesel, ...

