Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Kind fährt auf Straße

Verletzt wurde ein Junge am Donnerstag in Lonsee beim Zusammenstoß mit einem Auto.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Fiat in der Hauptstraße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Urspring. Auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße fuhr ein Achtjähriger mit seinem Roller. Er kam aus der Bahnhofstraße und wollte die Hauptstraße zur anderen Seite überqueren. Doch der Junge achtete nicht auf den Verkehr. Er fuhr direkt in die rechte Seite des Pkw. Die Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Beim Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt. Ein Notarzt und ein Krankenwagen rückten an. Die Rettungskräfte versorgten das Kind und brachten es in eine Klinik. Die Polizei aus Ulm nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Der Sachschaden am Pkw schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder als die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen des eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig abzuschätzen und geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deshalb stellt sie die Straßenverkehrsordnung unter besonderen Schutz. Wenn sich Kinder in der Nähe der Straße aufhalten gilt generell: Fuß vom Gas und bremsbereit machen!

