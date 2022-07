POL-WES: Wesel - Kabeldieb festgenommen

Wesel (ots) - Am Mittwoch, 27.07.2022 gegen 18:33 Uhr kam es in Wesel in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es im 1. Obergeschoss des Hauses, indem sich eine betreute Wohneinrichtung befindet, zu einem Wohnungsbrand. Es wurden 16 Personen aus dem Haus evakuiert. 7 Personen wurden bei dem Brand durch eine ...

mehr