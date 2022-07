POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Voerde (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Voerde zu zwei Einbruchsdiebstählen. Auf der Grenzstraße stiegen Unbekannte in die Räume eines ambulanten Pflegedienstes ein, öffneten mehrere Türen und Schränke und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Smartphones. Auf der Rönskenstraße brachen Unbekannte in das Vereinsheim eines Hundesportvereins ein. Hierzu hebelten sie die zur ...

