POL-WES: Kreis Wesel - Betrüger erweitern ihr Repertoire /Bandansagen auf Englisch - Polizei gibt Hinweise

Wesel (ots) - Am 26.07.2022 beobachtete ein Zeuge einen Kabeldiebstahl am Weseler Bahnhof und meldete dies der Polizei. Aufgrund der Täterbeschreibung und weiterer Informationen konnte der Täter am späten Mittwochnachmittag durch Zivilkräfte der Kriminalpolizei auf der Werftstraße festgenommen werden. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 ...

