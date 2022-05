Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jugendlicher im Linienbus bedroht

Trier-Ehrang (ots)

Am Mittwoch, den 04.05.2022 gegen 15:40 Uhr konnte an der Haltestelle Mäushecker Schule, in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang, ein Jugendlicher vorläufig festgenommen werden, der zuvor in einem voll besetzten Linienbus damit drohte, einen Mitschüler "abzustechen". Der Linienbus konnte in Trier-Biewer durch eine Streife aufgenommen und verfolgt werden. An der o.a. Örtlichkeit konnte der Verantwortliche durch mehrere Steifen der Polizeiinspektion Schweich und Trier widerstandslos festgenommen werden. Ein entsprechendes Messer konnte nicht aufgefunden werden, es hätte sich nur um einen Spaß gehandelt. Der Schüler wurde nach den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Schweich, seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

