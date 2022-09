Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus einem Restaurant

Speyer (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am 01.09.2022 gegen 14:00 Uhr Zugang zu einem Restaurant in der Maximilianstraße über eine offenstehende Küchentür. Anschließend betrat er ein Büro und entwendete dort zwei Wechselgeldbeutel, einen privaten Geldbeutel und zwei Schlüsselbunde. Der Täter konnte beim Verlassen des Hauses von hinten beobachtet werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schwarz gekleidet (Kapuzenpullover im Gesicht und schwarze Hose) und trug einen Rucksack. Im Nahbereich konnte keine Person der Beschreibung entsprechend angetroffen werden. Der Dieb erbeutete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell