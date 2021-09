Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gartenlaube geht in Flammen auf

Hille (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hat in Holzhausen in der Straße "Im Tannen" aus bisher ungeklärter Ursache eine Gartenlaube gebrannt.

Dies bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 2.20 Uhr. Sie verständigte den Bewohner des Grundstücks und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Beamten stand der etwa 4 x 6 Meter große und am Rande des Grundstücks stehende ehemalige Hühnerstall in Vollbrand. Kräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen erfolgreich und konnten das Feuer löschen. Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Feuer zu Schaden. Auch das Wohnhaus blieb unversehrt. Der Sachschaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache dauern an.

