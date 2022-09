Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am 02.09.2022 gegen 22:55 Uhr verursachte ein 55-jähriger Mann beim Ausparken auf dem Parkplatz in der Straße "Am neuen Rheinhafen" einen Verkehrsunfall. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca, 5000EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell