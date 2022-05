Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220509.9 Willenscharen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Willenscharen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Willenscharen zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Fahrer alkoholisiert gewesen sein. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 06.20 Uhr war ein 19-Jähriger in Begleitung eines 18-Jährigen auf der Kreisstraße 56 aus Richtung Arpsdorf kommend in Richtung Willenscharen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Beide Insassen erlitten bei dem Unglück schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der jüngere Mann absolvierte einen Atemalkoholtest mit 0,87 Promille, er dürfte der Beifahrer gewesen sein. Für den vermutlichen Fahrer ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin die Entnahme einer Blutprobe an, den Führerschein des aus dem Kreis Steinburg Stammenden beschlagnahmten die Polizisten. Er war wenig zuvor als Verdächtiger einer Trunkenheitsfahrt bei der Polizei Neumünster angefallen, allerdings nicht angetroffen worden.

An dem Volkswagen entstand Totalschaden, an dem Baum und der Bankette beläuft sich der Schaden auf etwa zweitausend Euro.

Ob der 19-Jährige tatsächlich, wie angenommen, der Fahrer war, wird sich sicherlich im Zuge der Ermittlungen ergeben.

Merle Neufeld

