Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zwei befreundete Diebe prügeln sich im Hauptbahnhof

Hannover (ots)

Gestern Abend, gegen 20 Uhr, wurden Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf zwei Männer (37,24) aufmerksam. Diese stritten sich zunächst lautstark im Hauptbahnhof. Kurze Zeit später flogen dann die Fäuste und die beiden Männer aus Hannover prügelten auf einander ein. Beide Männer erlitten hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht. Die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn trennten die Streithähne und informierten die Bundespolizei.

Auf der Wache gaben der 37-jährige Algerier und der 24-jähirge Syrer an, dass sie sich wegen ihrer getragenen Jacken stritten. Worum es dabei genau ging, erzählten sie nicht. Sie stritten sich aber offensichtlich so sehr, dass sie den Beamten bereitwillig erzählten, die Markenjacken (Neupreis 250 Euro) zuvor gemeinsam aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt gestohlen zu haben.

Die Jacken wurden durch die Beamten sichergestellt. Gegen die Männer wird nun wegen Körperverletzung und Diebstahls ermittelt.

