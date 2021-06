Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Räuberischer Diebstahl in einem Verbrauchermarkt

Warendorf (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Samstag, 26.06.2021, gegen 20.03 Uhr, zwei bislang unbekannte Männer im Kassenbereich eines Verbrauchermarktes in Warendorf am August-Wessing-Damm.

Der erste Mann ist von dünner Statur, etwa 185 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Jogginghose und einem schwarzen Pulli. Der zweite Mann ist von kräftigerer/muskulöserer Statur, etwa 40 bis 45 Jahre alt, hat lockige, kurze Haare. Er war bekleidet mit einer grauen Sweat-Jacke und grünlichem T-Shirt. Beide hatten ein insgesamt osteuropäisches Aussehen.

Der zweite Mann bezahlte an der Kasse eine Kleinigkeit, vermutlich um die Kassiererin abzulenken. In diesem Moment griff der dünnere Mann in die Zigarettenauslage, steckte einige Packungen in seine Hosentaschen und flüchtete sofort aus dem Markt in Richtung B64. Mitarbeiter des Marktes versuchten den zweiten Mann aufzuhalten, stellten sich ihm in den Weg und hielten ihn fest. Der schlug um sich, riss sich von den Mitarbeitern los und flüchtete in Richtung Münsterweg. Die Mitarbeiter blieben unverletzt.

Wer kann Angaben zu den Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581/941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell