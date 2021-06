Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Raub im Naherholungsgebiet

Warendorf (ots)

Ein 21-jähriger Beckumer hielt sich am Samstag, 26.06.2021, gegen 00.50 Uhr in Begleitung eines 20-jährigen Bekannten im Naherholungsgebiet Phönix in Beckum auf.

Hier kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 21-Jährigen und einer Gruppe von etwa fünf Personen. Als der 21-Jährige mit seinem Handy die Polizei verständigte, erhielt er einen Schlag ins Gesicht, das Handy wurde ihm entrissen. Aus der Gruppe heraus wurden er sowie sein Begleiter, der ihm zu Hilfe kommen wollte, weiter geschlagen. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt.

Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Das Handy konnte in Tatortnähe aufgefunden werden, die Handyhülle sowie ein in der Hülle befindlicher Geldschein wurden entwendet.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde in Tatortnähe eine Personengruppe angetroffen werden. Ein 19-jähriger Beckumer aus dieser Gruppe kommt als Tatverdächtiger des Raubes in Betracht, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell