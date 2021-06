Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst - 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Eine 77-Jährige Münsteranerin fuhr mit ihrem Renault die Straße Sandfort in Fahrtrichtung Osten. An der Kreuzung Sandfort / Landstraße 520 (Elmster Berg) beabsichtigte die 77-jährige die L520 geradeaus zu queren um weiter auf der Straße Sandfort zu fahren. Dabei übersah sie einen 37-jährigen Sendenhorster, der auf der Landstraße 520 in Richtung Sendenhorst fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Renault der 77-jährigen wurde durch die Kollision in den Graben geschleudert. Infolge des Verkehrsunfalles verletzte sich die Münsteranerin schwer, der Sendenhorster leicht. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen in nahegelegenen Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 9000,- Euro.

