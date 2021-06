Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgänger angefahren

Warendorf (ots)

Ein Fußgänger und ein Autofahrer sind am Freitagmorgen (25.06.2021, 06.00 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Ahlen verletzt worden.

Der 25-jährige Autofahrer aus Drensteinfurt fuhr auf der B 58 Richtung Schinkelstraße. Aus noch unklarer Ursache fuhr der Mann in einer Rechtskurve linksseitig von der Straße runter, geriet in den Gegenverkehr und überfuhr einen Bordstein. Anschließend blieb das Auto in der seitlichen Bepflanzung stehen. Auf dem Gehweg stieß das Auto gegen einen 21-jährigen Fußgänger, der dort gerade unterwegs war. Durch den Zusammenstoß prallte der Fußgänger auf den Boden und verletzte sich. Auch der Autofahrer wurde verletzt.

Rettungskräfte der Feuerwehr unterstützten die Polizei während der Unfallaufnahme. Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell