Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.05.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Kohlenmonoxidvergiftung ++ gefährliche Körperverletzung ++ Körperverletzung ++ Pkw beschädigt ++ Lack zerkratzt ++ gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Tuningtreffen ++

Weener - Kohlenmonoxidvergiftung

Am Sonntag kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Einsatz in der Euckenstraße aufgrund einer leblosen Person in einem Reihenmittelhaus. Die 65-jährige Bewohnerin wurde durch ihre Angehörigen leblos aufgefunden. Letztlich konnte nur noch der Tod der Bewohnerin festgestellt werden. Im Rahmen des Einsatzes klagten die alarmierten Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sowie die Angehörigen über Schwindel und Übelkeit. Das Reihenmittelhaus wurde umgehend geräumt. Eine durch die Feuerwehr durchgeführte Messung ergab einen erhöhten Kohlenmonoxidwert. Insgesamt acht Personen mussten aufgrund von Kohlenmonoxidvergiftungserscheinungen behandelt werden, fünf davon wurden zur weiteren Beobachtung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es aufgrund des verstopften Schornsteins eines Kaminofens zu der Kohlenmonoxidbildung in dem Reihenmittelhaus. Bei der Todesursache bei der 65-Jährigen dürfte es sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um eine Kohlenmonoxidvergiftung gehandelt haben.

Leer - gefährliche Körperverletzung

Am Samstagmorgen kam es in der Zeit zwischen 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr vor einer Kneipe in der Brunnenstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung setzte eine bislang unbekannte männliche Person ein Reizstoffsprühgerät ein und verletzte die anderen drei Personen. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 28 Jahre alt, 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, schwarze stabile Brille, schwarze Steppjacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und dem Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Borkum - Körperverletzung

Bereits am Sonntag, dem 24.04.2022, kam es gegen 08:30 Uhr am Nordstrand auf der Bürgermeister-Kieviet-Promenade im Bereich des Treppenabganges der Treppe 9 zu einer Körperverletzung. Ein 35-jähriger Borkumer schlug einem 67-jährigen Borkumer nach einem vorangegangenen verbalen Streit mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Tatherganges werden Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei auf Borkum zu melden.

Emden - Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag, 21:15 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr wurde in der Celosstraße die Fahrerseite eines am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Up! mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Polizei Emden bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich zu melden.

Borkum - Lack zerkratzt

In der Straße Olde Melkstee wurde in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 07:45 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand der Lack eines anthrazitfarbenen Opel Vivaro zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, werden gebeten, die Polizei auf Borkum zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag gegen 22:30 Uhr befuhr eine 56-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw Toyota die Straße Hohe Gaste. Sie fuhr plötzlich mit ihrem Pkw gegen eine über die gesamte Fahrbahnbreite gespannte Kordel, wodurch ihr Pkw an den Scheibenwischern beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rhauderfehn zu melden.

Leer - Tuningtreffen

Am Sonntag kam es auf dem Parkplatz eines Gewerbegebietes in der Nüttermoorer Straße zu einem Treffen der Tuningszene. Auf dem Parkplatz hielten sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis in die Abendstunden bis zu 170 Fahrzeuge auf. Es konnten keine Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs oder der umliegenden Anwohner festgestellt werden.

