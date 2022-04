Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 30.04.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Fahren unter Alkohol und Drogen ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Brand eines Einfamilienhauses

Leer - Am Freitag ist es um kurz nach 17:00 Uhr zu einem Hausbrand gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Bett in einem Zimmer des Hauses in der Straße 'Am Gastenkamp' in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf das gesamte Haus aus. Ein 20-jähriger Brandentdecker erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der gesamte Schaden wird auf ca. 200000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Feuerwehren der Stadt Leere und Loga waren im Einsatz.

Fahren unter Alkohol und Drogen

Leer - Gegen 14:00 Uhr ist es am Freitag in der Altstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-jährige Leeranerin befuhr die Königstr. in Richtung Große Bleiche. Dabei lenkte sie ihren Pkw Skoda gegen einen dort abgestellten Ford und beschädigte diesen. Bei der Unfallaufnahme wurde sofort festgestellt, dass die Verursacherin unter Alkoholeinfluss stand und ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,27 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Über die Gesamtschadenshöhe kann zur Zeit noch keine Angabe gemacht werden.

Ostrhauderfehn - Gegen 12:00 Uhr bereits wurde ein Rollerfahrer in der Straße Idafehn-Nord kontrolliert, da dieser mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war. Bei dem 36-jährigen aus Ostrhauderfehn wurde der Einfluss von Amphetaminen festgestellt. Weiterhin konnte er keinen notwendigen Führerschein vorweisen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Bereits am Donnerstag wurde um 23:45 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Emden festgestellt, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Am Freitag wurde gegen 11:30 Uhr in der Nesserlander Straße ein weiterer PKW-Fahrer aus Emden kontrolliert. Der 33-jährige war ebenfalls nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen eines PKW. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen sie eine Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfallfluchten - ZEUGEN gesucht

Emden - Am Freitag kam es zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr in der Thüringer Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters und um 12.50 Uhr in der Wolfsburger Straße auf dem Parkplatz eines Autoherstellers jeweils zu einer Verkehrsunfallflucht. In beiden Fällen wurden ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Verursacher entfernten sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem ersten Unfall wurde bei einem Opel Meriva in braun die hintere linke Tür eingedellt. Im zweiten Fall wurden bei einem LKW Kastenwagen, Mercedes, blau, der rechte Außenspiegel und Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhen werden jeweils auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

