Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall auf der BAB 31++Warenkreditbetrug++Schockanrufe++

Weener - Unfall auf der BAB 31

Am 27.04.2022 kam es gegen 15:15 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop /Höhe Weener zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus Papenburg befuhr die BAB 31 in genannter Richtung und hatte die Absicht eine vorausfahrende 21-jährige Emderin ordnungsgemäß auf dem Überholstreifen zu überholen. Während des Einscherens nach dem Überholvorgang kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem technischen Defekt an den Bremsen des Pkw der Emsländerin, welcher daraufhin ins Schleudern geriet. Dabei prallte das Fahrzeug zweimal gegen die Außenschutzplanke und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. An dem Fahrzeug der 36-jährigen Frau, die bei dem Vorfall unverletzt blieb, entstand Totalschaden. Am Fahrzeug der, auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen, ebenfalls unverletzten Emderin entstand Sachschaden durch umherfliegende Fahrzeugteile. Ebenfalls wurde Sachschaden an der touchierten Leitplanke festgestellt. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen. Die BAB 31 war während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für ca. zwei Stunden gesperrt.

Weener - Warenkreditbetrug

Am 27.04.2022 wurde bekannt, dass eine 21-jährige Rheiderländerin Geschädigte eines Warenbetruges wurde, nachdem sie auf einer Verkaufsplattform, die von einem bekannten Social-Media-Netzwerk angeboten wird, ein Mobiltelefon verkaufen wollte. Die 21-jährige wurde von einer angeblichen Interessentin per internem Chat angeschrieben, wobei schnell eine Einigung erzielt wurde. Die vorgebliche Käuferin erfragte die Kontodaten der Geschädigten und übersandte dieser dann kurz darauf eine Mail, die den Eindruck erwecken sollte, von der Postbank zu stammen. In dieser Mail, welche die junge Frau in dem sogenannten SPAM-Ordner ihres Postfaches entdeckte, wurde sie aufgefordert, diverse Daten einzugeben, um angeblich die vereinbarte Zahlung von 500 Euro freizugeben. Unter anderem sollte die Sendungsnummer des Paketes eingegeben werden. Da ihr diese noch nicht vorlag, veranlasste die Rheiderländerin den Versand an die von der Käuferin gewünschte Adresse nach Frankreich und gab die erhaltene Sendungsnummer in die E-Mail ein. Obwohl die Geschädigte im Nachgang noch mit der angeblichen Käuferin per internem Chat Kontakt hatte, konnte sie den Geldeingang auf ihrem Konto nicht verzeichnen. Die Käuferin wies dann auf eine erneute Mail hin, die wieder mit dem Logo der Postbank versehen war und wurde in dieser Mail aufgefordert für angebliche Zollgebühren noch 150 Euro in Online-Guthabenkarten zu bezahlen. Als die Geschädigte sich diesbezüglich bei der Postbank zu dem Verfahren erkundigte, erfuhr sie, dass die Kaufabwicklung eine Betrugshandlung war.

Leer/ Detern - Schockanrufe

Am 27.04.2022 wurde bekannt, dass es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden wiederholt ein erhöhtes Aufkommen der sogenannten Schockanrufe zu verzeichnen war. Die Schockanrufe zeichnen sich dadurch aus, dass die Geschädigten am Telefon durch Betrüger in Panik versetzt werden sollen, um diese anschließend zur Zahlung von angeblichen Kautionen zu bewegen. Meistens werden schwere Unfälle von nahestehenden Angehörigen vorgeschoben. Am 27.04. kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Anruf bei einem Ehepaar aus Leer, bei welchem die Täter behaupteten, deren Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und nur die Zahlung von 100.000 Euro könnte die sofortige Inhaftierung vermeiden. Ein Rückruf bei der Familie klärte den Betrug dann auf. Ähnlich verlief ein gleichgelagerter Anruf bei einer Frau aus Detern. Hier wurde der Anruf von einer weinenden Frau eingeleitet, die sich als Tochter der Frau ausgab und berichtete, dass sie nach einem schweren, selbst verursachten Unfall eine Kaution von 95.000 Euro beibringen müsste. Obwohl die Geschädigte durch diesen Anruf schwer geschockt war, gelang es ihr, ihre Tochter zu kontaktieren und erfuhr so von dem Betrug. Die Polizei weiß um den Umstand der Schwere der Anrufe und das diese, wie von den Tätern gewollt, Panik und große Angst auslösen können. Es wird dringend empfohlen, nach diesen Anrufen umgehend Kontakt zu Familienmitgliedern aufzunehmen oder im Zweifelsfall Erkundigungen bei der Polizei einzuziehen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Verursacher auch nach schweren Unfällen nicht sofort in eine Justizvollzugsanstalt verbracht werden und das die Polizei keine Kautionen fordert. Die Täter bedienen sich hier an einer Thematik, die Kriminalserien aus den USA entnommen wurde, aber mit der hiesigen Realität nicht in Einklang steht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell