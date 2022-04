Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Diebstahl von Ortseingangsschildern++Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Pflichtversicherung++

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am 25.04.2022 kam es gegen 17:00 in einem Discounter an der Ringstraße zu einem Vorfall, bei welchem ein ertappter Ladendieb versuchte, sich im Besitz des Diebesgutes zu halten. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes hatte zuvor bemerkt, dass der Mann sich zwar mit Backwaren in der Hand an der Kasse angestellt hatte, sich aber in seiner Kleidung noch mehrere Waren verbargen. Als sie den Mann darauf ansprach, wurde dieser sofort laut und zeigte sich der Mitarbeiterin gegenüber sehr aggressiv. Er ließ darauf die Backwaren an der Kasse liegen und trat die Flucht an. Zwei anwesende Kunden versuchten noch, die 23-jährige Kassiererin bei dem Versuch, den Mann aufzuhalten, zu unterstützen, konnten die Flucht der Person jedoch nicht mehr verhindern. Der Mann, der mit einer rot-schwarz karierten Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet war und eine schwarze Basecap trug, verlor auf der Flucht zumindest einen Teil des Diebesgutes. Er entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Logaer Weg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und dem Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hesel - Diebstahl von Ortseingangsschildern Im Zeitraum zwischen dem 01.03.2022 und dem 13.04.2022 war in der Samtgemeinde Hesel zu dem Diebstahl von zwei Ortsschildern. Ein Schild wurden an der Brückenstraße entwendet. Zudem wurde das Fehlen eines solchen Schildes an der Kiefelder Straße festgestellt. Die Polizei Hesel bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich zu melden.

Leer - Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Pflichtversicherung Am 25.04.2022 wurden um 14:40 Uhr eine 19-jährige Leeranerin und um 15:45 Uhr ein 18-jähriger aus dem Ammerland im öffentlichen Straßenverkehr angetroffen, als sie dort unabhängig voneinander mit E-Scootern unterwegs waren, die nicht pflichtversichert waren. Entsprechend wurde gegen beide Personen ein Verfahren bezüglich des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass es sich bei den beliebten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, die der Pflichtversicherung unterliegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell