Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Zwei Verkehrsunfallfluchten ++ Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Hausfriedensbruch und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ++ Beleidung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss ++ Pkw falsch entsorgt ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagvormittag, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Markant Marktes in der Ziegeleistraße in Emden. Beim Ein- oder Ausparken touchierte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Mazda. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Bereits im Zeitraum vom 09.03.2022, 12:00 Uhr, bis zum 10.03.2022, 12:00 Uhr, wurde auf Borkum in der Reedestraße eine Mauer durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Beschädigung wurde erst später festgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Borkum - Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger von Borkum stammender Mann mit seinem Pedelec die Reedestraße auf Borkum. Da er auf der falschen Seite fuhr, wurde bei ihm eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnte durch die Beamten ein Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Da dies eine absolute Fahruntüchtigkeit darstellt, sollte der Borkumer dem Inselkrankenhaus zwecks Entnahme einer Blutprobe zugeführt werden. Hierbei leistete er Widerstand und versetzte einem 39-jährigen Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Beamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Im Anschluss wurde bei dem Borkumer eine Blutentnahme durchgeführt und er konnte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Emden - Hausfriedensbruch und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Am Sonntagnachmittag gegen 14:56 Uhr hielt sich ein 38-jähriger Emder unberechtigt auf einem Grundstück in der Straße Treckfahrtstief auf. Hier hatte sich der Emder in einem Gartenhäuschen einquartiert. Dies wurde durch den Hauseigentümer bemerkt, welcher daraufhin die Polizei informierte. Durch die Beamten wurde dem Emder ein Platzverweis ausgesprochen. Der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen kam der Emder nicht nach. Eine Zuführung zum PK Emden und einer anschließenden Ingewahrsamnahme war unumgänglich. Vor dem Transport wurden seine Habseligkeiten eingesammelt. Hierbei konnten Amphetamine in einer nicht geringen Menge und Bargeld in einer unteren vierstelligen Summe festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Aurich wurden die Betäubungsmittel und das Bargeld sichergestellt. Auf den Emder kommen somit mehrere Strafverfahren zu.

Leer - Beleidung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntag im Zeitraum von 14:00 bis 19:00 Uhr belästigte ein 40-jähriger Mann aus Leer immer wieder die Mitarbeiterinnen einer Bäckerei am Bahnhof in Leer. Da es im weiteren Verlauf auch zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil Mitarbeiterinnen kam, wurde gegen 19:00 Uhr die Polizei über diesen Sachverhalt informiert. Der 40-jährige Mann konnte durch die Beamten angetroffen werden. Trotz mehrfacher Aufforderung den gebotenen Abstand einzuhalten, kam der Mann immer wieder auf die Beamten zu. Er musste schlussendlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Hiergegen setzte er sich zur Wehr und trat in Richtung eines 47-jährigen Beamten. Der Beamte wurde durch die Tritte nicht getroffen und blieb unverletzt. Im Anschluss wurde der Mann der Wache der PI Leer/Emden und hier dem Gewahrsam zugeführt.

BAB, A 31 FR EMD - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend um 21:00 Uhr befährt ein 28-jähriger aus den Niederlanden stammender Mann mit seinem Opel die Bundesautobahn A31 in Fahrtrichtung Oldenburg. Zwischen den Autobahnausfahrten Weener und Jemgum kam der Niederländer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der Leitschutzplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Bei dem Niederländer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Niederländer entlassen.

Jemgum - Pkw falsch entsorgt

Die eingesetzten Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Sonntagnachmittig in die Straße Soltborg in Jemgum gerufen worden waren. Vor Ort konnten sie einen ausgeschlachteten Pkw der Marke Peugeot feststellen, der mitten auf einem Feld entsorgt worden war. Durch die Beamten konnten vor Ort die Fahrzeugidentifikationsnummer und weitere Informationen festgestellt werden, die der Ermittlung eines möglichen Verursachers dienen. Die polizeilichen Ermittlungen in der dieser Sache dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

