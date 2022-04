Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 24.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Arztpraxis ++ Versuchter Diebstahl aus Werkstatt ++ Diebstahl aus Gaststätte ++ PKW zerkratzt ++ Sachbeschädigung an Corona-Testzentrum ++ Alkoholisierter Radfahrer überführt sich selbst ++ Trunkenheitsfahrt ++

Emden - Diebstahl aus Arztpraxis

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr, und Samstagvormittag, 08:20 Uhr, drang ein unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung auf eine Tür in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis im Bentinksweg ein. Der Unbekannte entwendete u. a. eine geringe Menge Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Versuchter Diebstahl aus Werkstatt

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, und Samstagvormittag, 11:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Autowerkstatt in der Auricher Straße ein. Der Unbekannte flüchtete ersten Erkenntnissen zufolge ohne die Mitnahme von Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Gaststätte

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 22.45 Uhr, und Samstagvormittag, 11:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte ein. Der Unbekannte entwendete ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - PKW zerkratzt

Leer - Am Samstagmittag, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Audi, der auf dem Parkplatz des Poco-Marktes in der Benzstraße geparkt war. Diverse Lackkratzer deuten darauf hin, dass die Beschädigungen mutwillig verursacht wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Sachbeschädigung an Corona-Testzentrum

Borkum - Am Samstagabend zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr betrat ein Mann das Corona-Testzentrum, das zurzeit in der Kulturinsel in der Goethestraße eingerichtet ist. Weil der Mann sich nicht an die Abläufe im Testzentrum hielt und unter anderem keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, wurde er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen. Der Mann reagierte ungehalten und trat gegen eine Türverglasung, die dadurch zu Bruch ging. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit in Richtung Westerstraße, ehe die alarmierte Polizei seine Identität feststellen konnte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Alkoholisierter Radfahrer überführt sich selbst

Emden - Ein 39-jähriger Emder, der gestern gegen 22:20 Uhr betrunken mit dem Fahrrad in der Hermann-Allmers-Straße unterwegs war, richtete die Aufmerksamkeit der Polizei auf besonders unrühmliche Art auf sich. Der Mann zeigte einer Streifenwagenbesatzung im Vorbeifahren ohne vorherige Konfrontation den ausgestreckten Mittelfinger. Als die Beamten den Mann zur Personalienfeststellung wegen der Beleidigung anhielten, stellten sie eine erhebliche Alkoholisierung bei diesem fest. Da es dem Emder vor Ort nicht gelang, einen Atemalkoholtest durchzuführen, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Neben der Beleidung muss sich der 39-Jährige nun zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr kontrollierten Beamte einen 24-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter in der Bremer Straße unterwegs war. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Fahrzeug zur Verhinderung der Weiterfahrt sicher.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

