Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Senior verliert Ersparnisse an Betrüger

Recklinghausen (ots)

Im Dorstener Stadttteil Rhade ist am Montag ein 85-Jähriger Opfer von Betrügern geworden. Zwei Männer hatten gegen 12.15 Uhr an der Haustür des Seniors geklingelt und vorgegeben, von der Telekom zu sein. Unter dem Vorwand, sie müssten ins Haus, um Anschlüsse zu überprüfen, ließ der 85-Jährige sie herein. Dort gaukelten sie ihm vor, auch an seinen Tresor zu müssen, denn dort müsse ein Gerät gelagert werden. Einer der Männer lenkte den Senior ab, indem er ihn in Gespräche verwickelte und immer wieder weglockte. Als die Beiden weg waren, stellte der Senior fest, dass aus dem Safe das Bargeld und der Schmuck weg waren. Die mutmaßlichen Betrüger wurden wie folgt beschrieben: 1) etwa 30 Jahre alt, ca. 1,85m groß, dunkle Haare, bekleidet mit einem blauen Blouson und einem weißen T-Shirt. Er hatte eine "Telekom-Mappe" dabei. 2) ebenfalls etwa 30 Jahre, ca. 1,75m groß, dunkle Haare, bekleidet mit einer grauen Winterjacke.

Dieser Betrug ist kein Einzelfall. Gerade ältere Menschen werden Opfer von den unterschiedlichsten Betrugsmaschen.

Wie Sie sich und ihre Angehörigen vor Betrügern schützen können, finden Sie hier (siehe auch Flyer):

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

In letzter Zeit gab es im Kreis Recklinghausen und Bottrop wieder vermehrt Betrugsanrufe - unter anderem durch falsche Polizeibeamte. Am Wochenende gingen mehrere Meldungen aus Castrop-Rauxel bei uns ein. In den allermeisten Fällen reagier(t)en die Menschen richtig und leg(t)en einfach auf. Wenn Sie von Betrügern angerufen werden bzw. wurden, melden Sie uns das.

