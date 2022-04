POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.04.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Uplengen/Hollen/Filsum/Detern - Einbrüche

In dem Zeitraum vom 24.04.2022, 22 Uhr, bis zum 26.04.2022, 07 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Gemeindehauses in der Hollener Landstraße. Vermutlich verschafften sich die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt ins Gebäudeinnere und durchsuchten mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt.

Ebenfalls in Hollen kam es in der Nacht von dem 25.04.2022 auf den 26.04.2022 zu einem Einbruch in das Vereinsgebäude eines Sportvereins im Dardenkampsweg. Auch hier gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Ob und welche Art Diebesgut erlangt wurde, ist auch hier bisher nicht bekannt.

In Filsum kam es in der Nacht vom 25.04.2022 auf den 26.04.2022 zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft im Tannenweg. Unbekannte Täter hebelten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Terrassentür auf und entwendeten Friseurbedarf, einen Kaffeevollautomaten und Wechselgeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in den frühen Morgenstunden des 26.04.2022 in der Mühlenstraße in Detern. Auch hier gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Vereinsheim und entwendeten eine niedrige dreistellige Summe Bargeld aus einer Geldkassette. Zudem entstand in dem Gebäude erheblicher Sachschaden, da mehrere Türen aufgehebelt wurden. Die Polizei hat alle Tatorte vor Ort aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Teil des Ermittlungsverfahrens und wird derzeit geprüft. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Landkreis Leer - Whatsapp-Betrüger erbeuten Geld

Bereits am 04.04.2022 haben unbekannte Betrüger eine 78-jährige Frau aus dem Landkreis Leer getäuscht und so eine vierstellige Geldsumme erbeutet. Der unbekannte Täter gab sich als Sohn der Dame aus und gab an, dass sein Handy defekt sei und er deshalb unter einer neuen Nummer erreichbar sei. Im Verlauf des Chats wurde die Dame um die Überweisung einer angeblich dringenden Rechnung gebeten, welcher sie nachkam. Erst im Gespräch mit dem echten Sohn wurde der Frau klar, dass sie einer gemeinen Betrugsmasche zum Opfer gefallen war.

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Am 26.04.2022 kam es gegen 10:50 Uhr an der Einmündung Augustenstraße/Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Eine 57-jährige Frau aus Leer fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Fahrradweg der Friesenstraße in Richtung Heisfelder Straße. In Höhe der Einmündung der Augustenstraße wurde sie von dem Pkw Hyundai eines 82-jährigen Mannes erfasst, welcher von der Augustenstraße nach rechts auf die Friesenstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Leeranerin am Knie verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto und das Fahrrad blieben unbeschädigt.

