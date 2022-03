Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) In Gaststätte eingestiegen und Schaden verursacht (09.03.2022)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, in eine Gaststätte in der Straße "Zur Kapelle" eingestiegen und hat dabei Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Der Unbekannte drückte ein auf der Rückseite des Gebäudes befindliches, gekipptes Fenster ein und gelangte so in den Lagerraum der Gaststätte. Dabei beschädigte der Täter das Fenster. Da die Lokalität derzeit renoviert wird, verlief eine Suche nach Wertgegenständen erfolglos. Der Unbekannte verließ das Objekt ohne Beute. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Gaststätte festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

