POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.04.2022

Westoverledingen - Zeugen zu PKW nach schwerem Raub gesucht

Die Polizeiinspektion Leer/Emden sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem dunklen/schwarzen Skoda Oktavia geben können. Nach den bisherigen Ermittlungen war es bereits am 26.04.2022 gegen 08:45 Uhr zu einem Raubdelikt in der Domänenstraße in Westoverledingen gekommen. Ein 52-jähriger Mann aus Westoverledingen hatte eine fünfstellige Summe Bargeld aus einem Schließfach einer Bankfiliale in der Pastor-Kersten- Straße in Flachsmeer abgehoben und auf dem Beifahrersitz seines Autos abgelegt. Beim Befahren der Domänenstraße wurde der 52-Jährige von einem dunklen Skoda Oktavia überholt, wobei dessen Beifahrer einen silbernen Revolver auf den Mann gerichtet haben soll. Der Westoverledinger stoppte daraufhin seinen PKW. Der Fahrer des Skoda stieg aus, lief um den PKW herum, öffnete die Beifahrertür und entnahm das Bargeld vom Beifahrersitz. Anschließend stieg der unbekannte Täter zurück in den Skoda und entfernte sich in Richtung Moorweg. Der 52-jährige Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Polizei in Leer sucht dringend Zeugen, welche Angaben zu einem dunklen/schwarzen Skoda Oktavia mit vermutlich ausländischem vorderen Kennzeichen im Bereich Flachsmeer machen können. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Fahrer:

- männlich - 40- 50 Jahre alt - 170 cm groß - normale Figur - kurze oder wenige helle Haare - bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug und dunklen Handschuhen

Beifahrer:

- Männlich - 40 -45 Jahre alt - 185 cm groß - Dunkle kurze Haare - Bekleidung nicht bekannt

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

