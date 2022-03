Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Bürogebäude

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (20.03.2022), 21:25 Uhr, und Montag (21.03.2022), 05:25 Uhr, brachen Unbekannte in ein Bürogebäude an der Godesberger Allee in Plittersdorf ein.

Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre des Gebäudes Zugang zu den Räumen, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Auf mehreren Etagen wurden dabei zahlreiche Büro- und Zwischentüren aufgebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen wurden unter Anderem zwei kleinere Tresore aus zwei Räumen entwendet. Die Einbrecher verließen den Tatort schließlich mit ihrer Beute unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell