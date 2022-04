POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.04.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl unterbunden++Diebstahl von Baustelle++

Leer - Diebstahl unterbunden

Am 28.04.2022 meldete die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Bremer Straße gegen 21:00 Uhr einen versuchten Diebstahl aus dem Tankstellenshop. Weiter berichtet die 56-jährige couragierte Frau, dass sie den Täter durch eine kurzzeitige Türverriegelung an der Flucht gehindert habe. Darauf würde der deutlich alkoholisierte Mann allerdings nun mit erhöhter Aggressivität reagieren. Umgehend entsandte Kräfte der Polizei stellten vor Ort einen 36-jährigen amtsbekannten Mann fest, der versucht hatte, mehrere Biergetränke zu entwenden. Der Eindruck der schweren Alkoholisierung und dadurch bedingter verminderter Wegefähigkeit verstärkte sich während der Sachverhaltsaufnahme, so dass der Mann vorsorglich in polizeiliches Gewahrsam überführt wurde. Zudem muss sich der 36-jährige nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Diebstahl von Baustelle

Am 27.04.2022 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:45 Uhr zu einem Diebstahl einer hochwertigen Handkreissäge der Marke Hilti durch einen derzeit unbekannten Täter während der regulären Arbeitszeiten. Die Handkreissäge hat einen Wert von ca. 700 Euro und ist mit Individualkennzeichen ausgestattet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen eine solche Handkreissäge zu Kauf angeboten wird, werden geben, sich mit der Emder Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

