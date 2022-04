POL-WOB: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Schützenwall 30.03.2022, 19.00 Uhr bis 31.03.2022, 07.20 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in eine Praxis im Schützenwall in Helmstedt ein und entwendeten verschiedene Gegenstände sowie Bargeld. Als die Praxis am frühen Mittwochabend abgeschlossen wurde, war noch alles in Ordnung. Eine Mitarbeiterin entdeckte dann am Donnerstagmorgen zu Beginn ihrer ...

