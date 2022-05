Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.05.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung + PKW-Fahrt unter Einfluss von BtM + Fahren unter Alkoholeinfluss + Tageswohnungseinbruch in EFH + Einbruchdiebstahl in Möbelmarkt + Versuchter Diebstahl + Hausfriedensbruch ++

Rhauderfehn - Gefährliche Körperverletzung Rhauderfehn - Gegen 13:40 Uhr Samstages griff in der Ersten Südwieke ein 14-Jähriger seine Mutter an, indem er dieser mit einem Hammer auf einen Daumen schlug und ihr den Fuß in der Tür einklemmte. Anschließend entfernte er sich von der Wohnanschrift.

Weener - PKW-Fahrt unter Einfluss von BtM Weener - In dem Samstagabendstunden, gegen 22:27 Uhr, führte ein 22-Jähriger seinen PKW auf der Osterstraße, obwohl dieser unter Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Weener - Fahren unter Alkoholeinfluss

Weener - Auf der Haagstraße wurde am Sonntag, um 00:25 Uhr, ein 22-jähriger PKW-Führer kontrolliert, welcher unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Leer - Tageswohnungseinbruch in EFH

Leer - Am Samstag, in dem Zeitraum von 13:20 Uhr bis 13:28 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Logaer Weg auf und durchsuchten Schränke. Entwendet wurde ein Portemonnaie.

Leer - Einbruchdiebstahl in Möbelmarkt

Leer - Gegen 03:37 Uhr beschädigte ein 28-Jähriger ein Fenster eines Möbelmarktes in der Benzstraße. Anschließend dringt er auf bislang unbekannte Ursache in das Gebäude ein und entwendet einen Saugroboter. Der Täter konnte vor Ort angetroffen werden und wurde zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Emden - Versuchter Diebstahl

Emden - Am Samstag, gegen 06:45 Uhr, kam es in der Ringstraße zu einem versuchten Diebstahl eines Grills. Ein 40-jähriger Mann verschaffte sich zunächst Zugang zum Garten der Eigentümer und zerschnitt hier die Plane des Grills. Durch einen 40-jährigen Passanten wurde der Mann bei seinem Vorhaben gestört und flüchtete vorerst fußläufig. Der Täter konnte jedoch im Nahbereich gestellt werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Emden - Hausfriedensbruch

Emden - In der Auricher Straße kam es am Samstag, gegen 11:13 Uhr, zu einem Hausfriedensbruch zum Nachteil eines Busunternehmens. Eine 33-jährige Frau betrat an einer dortigen Haltestelle einen Bus, ohne einen erforderlichen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Frau weigerte sich eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen und wurde daraufhin mehrmals durch den Fahrer des Omnibusses aufgefordert, diesen zu verlassen. Dieser Aufforderung kam die Frau nicht nach. Eine Strafanzeige sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden gefertigt.

