POL-IZ: 220509.10 Büsum: Achtung Baustelle-Polizeistation Büsum zieht vorübergehend um

Itzehoe (ots) - Am Samstag kam es um 13:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als eine 59jährige Itzehoerin mit ihrem E-Scooter stürzte. Sie war auf dem Weg von Oelixdorf nach Itzehoe. Beim Abbiegen von der Oelixdorfer Straße in die Trotzenburger Straße bremste die Fahrerin ab, woraufhin die Bremsen blockierten. Beim Sturz verletzte sie sich an der Schulter und am Kopf, ...

mehr