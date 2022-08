Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Mittwoch zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr einen Verkehrsunfall in Ingelfingen und flüchtete im Anschluss. Eine 81-jährige Frau stellte ihren Opel Meriva auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Eichendorffstraße ab. Als sie wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr PKW am rechten hinteren Kotflügel und der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Forchtenberg: Unfall durch Sekundenschlaf

Die Ursache eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend bei Forchtenberg war vermutlich Sekundenschlaf. Gegen 18 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße 1045 von Sindringen kommend in Fahrtrichtung Forchtenberg. Hierbei geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenspur und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Durch den Unfall wurde weder die Frau noch die vier im Auto sitzenden Kinder verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass die Frau übermüdet war und vor dem Vorfall in einen Sekundenschlaf verfallen war. Die Ermittlungen dauern noch an.

Neuenstein: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Person und rund 17.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls Am Mittwochnachmittag, gegen 13 Uhr, war ein 63-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Salzweg unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße 2349 bog er auf diese ein und übersah den von links kommenden bevorrechtigten VW einer 25-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung konnte die Frau den Unfall nicht verhindern und ihr VW prallte mit dem Mercedes zusammen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell