POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einsatz in Postverteilstelle

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Mittwochnachmittag gegen 12.45 Uhr in der Heilbronner Karl-Wüst-Straße im Einsatz. In der internen Postverteilstelle einer Firma wurden Briefe festgestellt, auf denen sich eine unbekannte Flüssigkeit befand. Drei Beschäftigte, die sich in dem Raum befanden, klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden und begaben sich in ärztliche Behandlung. Zur Sicherheit wurden alle anwesenden Personen aus dem Gebäude gebracht. Nachdem eine Gefahrstoffmessung der Feuerwehr keine gefährdenden Stoffe anzeigte und die Verteilstelle durchgelüftet wurde, konnten die Mitarbeiter wieder in das Gebäude. Die Briefe werden durch die Polizei untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

