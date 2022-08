Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Lkw-Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe pumpten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere hundert Liter Diesel aus einem Lkw. Der 45-jährige Fahrer stellte gegen 14.40 Uhr seinen Laster in der Straße "Am Fronbrunnen" in Tauberbischofsheim ab. Am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr stellte der Mann fest, dass Kraftstoff in den Tanks fehlte. Insgesamt pumpten die Unbekannten circa 230-250 Liter Diesel aus dem Lkw. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell