Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Sonntagabend in Heilbronn. Eine junge Frau war gegen 19 Uhr zu Fuß in der Liebigstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Bönnigheimer Straße, gegenüber des dortigen Parkplatzes, kam ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von hinten angefahren. Der circa 25 bis 35 Jahre alte Mann griff der Frau bei der Vorbeifahrt unvermittelt an das Gesäß und fuhr davon. Die Frau rief dem Mann sofort hinterher, worauf auch eine weitere Frau auf dem gegenüberliegenden Parkplatz auf das Geschehen aufmerksam wurde. Der Mann hatte dunkelblonde, kurze, wellige Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt. Auf dem Rücken trug er einen dunklen Rucksack. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachten konnten. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Polizeibeamte bei Demonstration beleidigt

Bei der Begleitung eines Demonstrationszuges am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, beleidigte ein 33-jähriger Mann Polizeibeamte in Heilbronn am Bollwerksturm. Als die Beamten schließlich die Personalien des Mannes feststellen wollten, verweigerte er die Angaben. Daraufhin sollte der Mann zum Polizeirevier verbracht werden, woraufhin er sich gegen die Maßnahme wehrte und die Einsatzkräfte wiederholt beleidigte. Der 33-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Heilbronn: Verkehrsunfall - Wer hatte grün?

Uneinig waren sich zwei Verkehrsteinehmer nach einem Unfall am Dienstagmittag in Heilbronn-Böckingen. Der 73-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse war mit seinem Fahrzeug auf der Saarlandstraße unterwegs und wollte an der dortigen Ampel nach links in die Römerstraße abbiegen. Eine auf der Gegenfahrbahn fahrende 36-Jährige wollte mit ihrem Skoda Kodiaq die Saarlandstraße weiter in Richtung Frankenbach befahren. Im Kreuzungsbereich kam es gegen 16.45 Uhr zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von rund 10.500 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten gaben bei der Unfallaufnahme an, dass ihre Ampel grün anzeigte. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Bad Rappenau: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Bad Rappenau- Treklingen einzubrechen. Die bislang unbekannte Täterschaft begab sich zwischen 11.05 Uhr und 11.15 Uhr an ein Haus in der Straße "Am Galgenberg". Hier versuchten diese über eine Türe zum Garten in das Wohnhaus einzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den oder die Täter gesehen haben, oder verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Alkoholisiert mit PKW unterwegs

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Dienstagabend der Polizei in Heilbronn den Fahrer eines Renault, welcher wiederholt auf einen Grünstreifen fuhr. Zuvor sei der Mann bereits in der Schlossstraße rückwärts gerollt und beinahe mit dem Auto des Anrufers kollidiert. Die Polizei konnte den 32-Jährigen in seinem Renault Espace feststellen. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei diesem festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,9 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Einen Führerschein konnte er nicht abgeben, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell