Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0144 --Jugendliche versprühen Reizgas in der Straßenbahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 05.03.22, 19.15 Uhr

Am Samstagabend eskalierte in der Neustadt ein Streit um einen nichtgetragenen Mund-Nasen-Schutz in einer Straßenbahn. Aus einer Gruppe heraus wurde Reizgas versprüht, hierbei verletzten sich drei Fahrgäste.

Ein Fahrgast und vier Jugendliche stritten sich in der Linie 6 über fehlende Masken der Gruppe. Einer des Quartetts sprühte dem Mann daraufhin Reizgas ins Gesicht. Eine 17-Jährige saß in der Nähe und erlitt dadurch ebenfalls Augenreizungen. Als ein weiterer 22 Jahre alter Fahrgast dazwischen ging, bekam auch er Pfefferspray ab. Das Quartett stieg an der Haltstelle Gastfeldstraße aus und flüchtete. Die Verletzten wurden vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Die Jugendlichen wurden als etwa 16 Jahre alt, mit dunklem Teint beschrieben. Einer trug eine graue Jogginghose und weiße Sneaker.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Der Fahrgast, dem als erstes Reizgas ins Gesicht gesprüht wurde, befand sich nicht mehr vor Ort. Er wird ebenfalls gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell