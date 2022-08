Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81 / Tauberbischofsheim: Kleinbrände an Autobahn

Nachdem am Dienstagmittag mehrere Brände an der A81 zwischen AS Gerchsheim und Tauberbischofsheim gemeldet wurden, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Die Brandstellen entstanden gegen 13 Uhr an drei Bereichen entlang der Autobahn und breiteten sich auf die angrenzende Böschung und Stoppelfelder aus. Hierbei kam es zu Bränden im Ausmaß von 100 auf 10 Meter, 100 auf 15 Meter und 200 auf 25 Meter. Diese konnten durch die Feuerwehren Waldbrunn, Grünsfeld, Tauberbischofsheim und unterstützende Feuerwehrkräfte aus Bayern gelöscht werden. Durch das Feuer wurden Verkehrseinrichtungen beschädigt, wodurch Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Während der Löscharbeiten musste zeitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Bränden geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell