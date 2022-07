Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Raubüberfall

Rastatt (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in der Donaustraße am heutigen Freitagmorgen die Ermittlungen aufgenommen. Ein noch unbekannter, schlanker Mann soll eine Angestellte kurz vor 9 Uhr mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Im Anschluss soll der mit einem weißen Mundschutz vermummte, in Schwarz gekleidete und schwarze Handschuhe tragende Tatverdächtige, Bargeld entwendet und mit einem an der Eingangstür positionierten Komplizen das Weite gesucht haben. Derzeit sind Kriminaltechniker vor Ort an der Arbeit, die Fahndung nach den Unbekannten läuft. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zeugen, welche zur Tatzeit oder bereits im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten."

