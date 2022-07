POL-OG: Bühl - Alkohol am Steuer

Rastatt (ots) - Die Meldung einer Ruhestörung am Donnerstagnacht in der Gartenstraße führte in der Folge zu weiteren Ermittlungsverfahren durch Beamte des Polizeireviers Rastatt. Als die Polizisten gegen 1:20 Uhr an der Örtlichkeit ankamen, drang ihnen hörbar laute Musik und ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Es erfolgte eine Durchsuchung der Wohnung, woraufhin unter anderem eine kleine Menge Marihuana ...

mehr