Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ruhestörung mit Folgen

Rastatt (ots)

Die Meldung einer Ruhestörung am Donnerstagnacht in der Gartenstraße führte in der Folge zu weiteren Ermittlungsverfahren durch Beamte des Polizeireviers Rastatt. Als die Polizisten gegen 1:20 Uhr an der Örtlichkeit ankamen, drang ihnen hörbar laute Musik und ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Es erfolgte eine Durchsuchung der Wohnung, woraufhin unter anderem eine kleine Menge Marihuana sichergestellt werden konnte. Zu der Ruhestörung gesellt sich nun auch ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell