POL-BN: Bonn-Lessenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (20.04.2022) wurde der Bonner Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bonner Logsweg in Bonn-Lessenich gemeldet.

Zur Tatzeit gegen 22:05 Uhr hatten bislang Unbekannte den Rollladen eines Fensters hochgeschoben und die Scheibe eingeschlagen. Eine dadurch ausgelöste Alarmanlage schlug die Einbrecher in die Flucht, Zutritt zu den Räumen wurde nicht erlangt. Die Tat wurde wenig später der Polizei gemeldet, bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Unbekannten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

