POL-OG: Baden-Baden - Rauchentwicklung

Gernsbach (ots) - Bei einer zunächst anlasslosen Verkehrskontrolle auf der B462 in Fahrtrichtung Freudenstadt ging den Beamten am Freitag ein 43-Jähriger Mazda-Fahrer ins Netz, der ohne eine gültige Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs war. Bei einer freiwilligen Durchsuchung des Fahrzeugs gegen 0:50 Uhr, konnte in einem Rucksack vermeintliches Diebesgut festgestellt werden. Eine Weiterfahrt wurde daraufhin ...

mehr