Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufbrüche Kellerräume/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Flugplatzweg, Zeitraum: Montag, 03.Januar 2022, 05:00 Uhr bis Samstag, 15.01.2022, 00:00 Uhr. Wiederholt suchten unbekannte Täter in den Mehrfamilienhäusern vom Flugplatzweg die Kellerräume auf und versuchten Sachen zu entwenden. Vermutlich wurden der/die Täter bei der weiteren Tatausführung - Sachen zu stehlen- gestört. Vor drei Wochen wurde einem Bewohner sein Fahrrad aus dem verschlossenem Kellerraum entwendet. Anwohner aus dem Flugplatzweg werden gebeten, Hinweise auf verdächtige Personen und auch Fahrzeuge, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

