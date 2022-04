Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen - St-Ilgen

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines PKW in der Kurfürstenallee

Leimen - St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, verständigten Anwohner der Kurfürstenalle in Leimen - St- Ilgen den Notruf der Polizei, da ihnen ein brennender PKW aufgefallen war. Durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch konnte vor Ort ein geparkter Nissan festgestellt werden, welcher im Bereich des Motorraumes in Flammen stand. Ursächlich hierfür dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gewesen sein. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Leimen - St. Ilgen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Neben dem Schaden am brennenden Nissan entstand durch das Feuer zudem ein Schaden an zwei in unmittelbarer Nähe geparkten weiteren PKW, sowie an der Fassade eines Wohnhauses. Die Gesamtschadenshöhe ist zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

