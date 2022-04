Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim, BAB 659, Verkehrsunfall mit 1,5 Promille verursacht

Viernheim (ots)

Am frühen Samstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, wurden Beamte des Autobahnpolizeireviers Mannheim zu einem Auffahrunfall auf der A 659, zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Ost und dem Kreuz Weinheim gerufen. Nach derzeitigem Sachstand war ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Seat auf den Pkw VW eines 32-Jährigen aufgefahren, wodurch die 24-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt wurde. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. An der Unfallstelle bemerkten die eingesetzten Beamten bei dem 49-jährigen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt. Der 49-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. An den beteiligen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3500EUR.

