POL-OG: Neuried, Ichenheim

Lahr - Verfolgung und Festnahme nach Wohnwagendiebstahl

Neuried, Ichenheim / Lahr (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens in der Rheinstraße in Ichenheim hat die Polizei in der Nacht auf Freitag mit einem Großaufgebot nach vier Tatverdächtigen und einem von den jungen Männern benutzten Renault gefahndet. Nach einem Verkehrsunfall im Rahmen der Verfolgung konnten drei Verdächtige festgenommen werden, nach einem weiteren wird noch gesucht. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich die vier Männer kurz nach 2:30 Uhr Zugang zu dem abgestellten Wohnwagen verschafft hatten. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie die Unbekannten damit die Flucht ergriffen und alarmierte die Polizei. Im Verlauf einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch ein Großaufgebot der Polizei führte die Verfolgung der mutmaßlichen Diebe zuerst auf den Rheindamm bei Altenheim, dort koppelten Sie den Wohnwagen ab. Die Verfolgungsfahrt führte weiter in Richtung Lahr. Hier sollen die Flüchtenden mehrere Gegenstände während der Fahrt aus dem Wagen geworfen haben. Bei der weiteren Flucht über die L75 in Richtung Allmannsweier verlor der Fahrer auf der Autobahnbrücke offenbar die Kontrolle über sein Auto, welches sich in der Folge überschlug. Im Rahmen der Verfolgung der nun fußläufig flüchtenden Männer wurden Warnschüsse abgegeben. Drei der vier Gesuchten konnten nahe der Unfallstelle festgenommen werden, einem gelang die Flucht. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Insassen des Renault leicht verletzt, sie wurden in polizeilicher Begleitung in Krankenhäusern ambulant versorgt. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, welcher auch am heutigen Morgen weiterhin zur Suche nach dem noch immer auf der Flucht befindlichen Mann eingebunden ist. Nach einem Aufenthalt in polizeilichem Gewahrsam werden die drei französischen Staatsbürger im Alter von 20, 22 und 23 Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg noch heute einem Haftrichter vorgeführt. /ma

